Jääkiekkoliigassa pelaava Kärpät kertoi keskiviikkona tehneensä loppukauden kattavan sopimuksen NHL-taustaisen huippupuolustajan Jani Hakanpään kanssa.

Hakanpää, 33, esiteltiin oululaisyleisölle Kärpät–SaiPa-ottelun ensimmäisessä erässä.

Hakanpää on kärsinyt pahasta polvivammasta, eikä hän ole pelannut tällä kaudella vielä peliäkään. Viime kaudellakin saldoksi jäi vain kaksi NHL-ottelua Toronto Maple Leafsissa ja kaksi AHL-ottelua Toronto Marliesissa.

Puolustajajärkäleen edellisistä otteluista on kulunut jo 14 kuukautta. Viime elokuussa pelatussa Kärppien hyväntekeväisyysottelussa Hakanpää kuitenkin näytti, että polven kestäessä hänellä on edelleen kaikki eväät pelata huipulla.

Hakanpää on harjoitellut kauden aikana Kärppien kanssa, joten täytenä yllätyksenä hänen liigasopimuksensa ei tullut. Hakanpään tavoitteena on kuitenkin ollut koko ajan NHL-uran jatkaminen.

Ennen NHL-uraansa Hakanpää pelasi Kärpissä vuosina 2015–2019.