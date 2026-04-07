Li Anderssonin mukaan Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin pitäisi tuomita selvin sanoin.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson kritisoi Suomea ja EU:ta liian lepsusta suhtautumisesta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.

Andersson sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa olevansa huolestunut siitä, miten passiivisesti EU suhtautuu Yhdysvaltain hyökkäykseen Iraniin.

– Siitä ei ole kahta sanaa, että Trumpin hyökkäys Iraniin on kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäys, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan Donald Trumpin toimet pitäisi tuomita selkeästi.

– EU:ssa ja Suomessa on aivan turhan varovainen ja melko alistuvainen linja Trumpin suhteen. Ei tuomita Trumpin kansainvälisen oikeuden loukkauksia, eikä todeta, että laittomuudet ovat laittomia. Ja kun ei tule vastustusta eikä tuomitsemista, hän menee pidemmälle ja pidemmälle, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan Trump edustaa ideologialtaan äärioikeistolaista ajattelua, johon EU:n pitäisi vastata johdonmukaisesti, demokratiaa puolustaen.

– Hänen hallintonsa tukee avoimesti esimerkiksi Viktor Orbánia, joka on liittoutunut Venäjän kanssa Euroopan unionin sisällä. Olisi erittäin tärkeää, että Eurooppa ottaisi sellaista roolia äänenä, joka puhuu johdonmukaisesti kansainvälisen oikeuden, sääntöpohjaisen järjestelmän, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta, Andersson totesi.

Li Anderssonin koko haastattelu, jossa hän kertoo muun muassa arkensa Brysselissä olevan normaalimpaa kuin Suomessa.