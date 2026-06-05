Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tuo mukanaan rankkasateita ja mahdollisia ukkosia. Lapissa mennään hellerajan yli.
Perjantaipäivä on etenkin lännessä laajalti pilvinen, mutta maan itä- ja pohjoisosassa jopa helleraja saattaa mennä rikki. Sadekuuroja kulkee iltapäivällä etelävirtauksen myötä kohti pohjoista.
Lämpötilojen osalta todistetaan harvinaista tilannetta, sillä maan lämpöisin kolkka voi löytyä perjantaina Pohjois-Lapista, jossa mittari saattaa kivuta 27 asteeseen.
Lauantaina sää ottaa kuitenkin käänteen selvästi ikävämpään suuntaan. Luvassa on sadekuuroja ja mahdollisia ukkosia. Myös tuulet voimistuvat ja merialueilla saattaa esiintyä myrskypuuskia.
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Matalapaine kastelee ja viilentää
– Meille on saapumassa pieni, mutta ärhäkkä matalapaine etelästä ja se tuo rankkasateita varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Lämpötila laskee sateisimmilla alueilla selvästi alle 20 asteen. Rankkasateita on luvassa lähes koko maahan itäosaa lukuun ottamatta.
Sadekertymät kasvavat Länsi-Suomessa suuriksi. Mäntykannaksen mukaan jopa 20–30 millimetrin lukemat ovat mahdollisia.
Sunnuntaina sää rauhoittuu, mutta päivälämpötila jää kuitenkin säärintamien ylityksen jälkeen aiempaa viileämmäksi.