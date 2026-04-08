Azzar Sarikhanin mielestä aselevon toteutuminen vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista. Hän ei näe Iranin johdon linjan muuttuneen.

Suomeen kymmenen vuotta sitten muuttanut Azzar Sarikhani on miljoonien muiden iranilaisten tavoin jännittänyt synnyinmaansa kohtaloa viime viikot.

Presidentti Donald Trumpin asettama takaraja Hormuzinsalmen avaamiseksi lähestyi viime yönä, ja presidentti oli ryydittänyt vaatimustaan uhkauksilla koko Iranin sivilisaation kuolemasta ja maan pommittamisesta takaisin kivikaudelle.

Pari tuntia ennen määräaikaa kerrottiin kuitenkin kahden viikon aselevon syntymisestä.

– Se oli suuri helpotus. Monet iranilaiset varmaan valvoivat ja odottivat "koko sivilisaation" tuhoa. En tiedä, miten muissa maissa olisi ajateltu siitä, mutta minä pelkäsin. Pelkäsin, että maailman mahtavin armeija pommittaisi junia ja rautateitä, kuten Trump kirjoitti, kertoo Sarikhani MTV Uutisille.

Iranin uusi johto kysymysmerkki

Kysymys aselevon kestävyydestä saa Sarikhanin naurahtamaan. Se on hänen mukaansa epävakaiden johtajien käsissä. Trumpin ailahtelevuus on kaikkien tiedossa, eikä Iranin uuden hengellisen johtajan Mojtaba Khamenein toimintakyvystä ole mitään varmuutta.

– Emme tiedä, onko hän kunnossa tehdäkseen päätöksiä. Onko hän tajuissaan vai koomassa, emme tiedä. Iranin uudesta johdosta ei muutenkaan tiedetä juuri mitään.

– Trump tykkää taputtaa itseään selkään ja kehua hallinnon muuttuneen, mutta en näe merkkejä siitä. Hallinto teloittaa ihmisiä joka päivä. Mielenosoittajia tai ketä tahansa, joka on edes lievästi kriittinen, Sarikhani sanoo.

Sitten on vielä Israel ja pääministeri Benjamin Netanjahu.

Sarikhanin mukaan Israelin päätös jatkaa Libanonin pommituksia on selkeä uhka aselevon pitämiselle. Aluksi välittäjänä toiminut Pakistan kertoi Libanonin olevan osa aselepoa, mutta Israel kiirehti kiistämään asian.