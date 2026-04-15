Suomalaistutkimuksen mukaan lyhytkin altistuminen hyönteiskarkoitteissa käytetylle myrkylle voi heikentää kimalaisten suunnistuskykyä.
Moni turvautuu kesällä hyönteiskarkoitteisiin välttääkseen hyönteisten ininää ja pistoja. Yleinen ratkaisu on Thermacell-laite, joka vapauttaa ilmaan höyrystettyä pralletriinia. Aineen vaikutuksista on viime vuosina ollut laajasti keskustelua.
Nyt Turun ja Oulun yliopistojen tutkijat ovat selvittäneet, miten pralletriini oikeasti vaikuttaa kimalaisten käyttäytymiseen.
Biology Letters-lehdessä julkaistujen tutkimustulosten mukaan lyhytkin altistuminen aineelle voi heikentää kimalaisen kykyä löytää pesälleen takaisin.
– Kimalaisille pesälle palaaminen ei ole sivuseikka, vaan se on koko yhdyskunnan elinehto. Jos työläiset eivät löydä takaisin, pesä ei saa ravintoa, sanoo Turun yliopiston dosentti Olli Loukola, joka on jo pitkään ollut huolissaan Thermacellin käytöstä.
Tiedätkö, mitä aineita käyttämäsi hyttyskarkote sisältää? Yksi tuote sai asiantuntijan hämmentymään
Kimalaisten kuolleisuus ei lisääntynyt
Tutkimuksessa tarkkailtiin 167 kontukimalaisen käyttäytymistä, kun ne altistettiin pralletriinille 1, 10 tai 20 minuutin ajan kuluttajakäyttöön tarkoitetulla karkotelaitteella. Vertailuryhmää ei altistettu aineelle lainkaan.
Tämän jälkeen kimalaiset vapautettiin kilometrin päähän pesästään, ja niiden paluuta seurattiin kolmen päivän ajan.
Selvisi, että 37 prosenttia niistä kimalaisista, joita ei altistettu pralletriinille lainkaan, palasi pesälle.
Tutkijat seurasivat kimalaisia niihin kiinnitettyjen RFID-tunnisteiden avulla. Kimalaispesän suulla oli puolestaan RFID-lukija: kun kimalaiset kulkivat pesään sen ali, niistä jäi tieto lukijan muistiin.Kimmo Kaakinen/Turun yliopisto
Minuutin ajan altistuneiden paluuprosentti ei eronnut vertailuryhmästä, mutta 10 minuutin altistuksen saaneista kimalaisista vain 17 prosenttia palasi pesälle.
20 minuutin ryhmän kimalaisista vain 5 prosenttia löysi pesälle takaisin.
Palaamaan onnistuneiden yksilöiden matka-aika ei pidentynyt. Lisäksi laboratoriokokeet osoittivat, ettei altistus lisännyt kimalaisten kuolleisuutta. Tämä viittaa siihen, että pralletriinin vaikutus liittyy nimenomaan suunnistuskyvyn häiriintymiseen, eikä suoraan myrkyllisyyteen.
– Kimalaispesä on riippuvainen ravintoa keräävistä työläisistä, ja jos ne eivät löydä takaisin pesään, ravinnon saanti heikkenee. Pitkällä aikavälillä tämä voi heikentää pesän elinvoimaa, vähentää uusien kuningattarien syntymistä ja pahimmillaan johtaa pesän kuolemiseen, toteaa tutkija Kimmo Kaakinen Turun yliopistosta tiedotteessa.
Thermacellin käyttö sallittu Suomessa tietyin rajoituksin
Thermacellin käyttö Suomessa on sallittua, mutta vain asuinrakennusten välittömässä läheisyydessa, kuten pihoilla ja terasseilla. Sisätiloissa tai luonnonympäristöissä, kuten metsissä tai kansallispuistoissa, laitetta ei saa äyttää.
– Pralletriinipohjaisia karkotteita käytetään monissa maissa lähinnä mukavuussyistä. Joissakin tilanteissa niiden käyttö voi olla perusteltua esimerkiksi hyttysten levittämien tautien torjunnassa, Kaakinen sanoo.
Tutkijoiden mukaan tuoreiden tulosten vuoksi olisi tarpeen arvioida tuotteiden ekologista turvallisuutta uudelleen.
Katso myös: Mitä mieltä hyönteistutkija on Thermacell-laitteesta?
1:56Hyönteistutkija Reima Lehtonen kertoi MTV Uutisille vuonna 2021 sitten mielipiteensä Thermacell-laitteen käyttämisestä.