Suomalaistutkimuksen mukaan lyhytkin altistuminen hyönteiskarkoitteissa käytetylle myrkylle voi heikentää kimalaisten suunnistuskykyä.

Moni turvautuu kesällä hyönteiskarkoitteisiin välttääkseen hyönteisten ininää ja pistoja. Yleinen ratkaisu on Thermacell-laite, joka vapauttaa ilmaan höyrystettyä pralletriinia. Aineen vaikutuksista on viime vuosina ollut laajasti keskustelua.

Lue myös: Tutkijat esittävät huolensa suositun hyttyskarkottimen ainesosista

Nyt Turun ja Oulun yliopistojen tutkijat ovat selvittäneet, miten pralletriini oikeasti vaikuttaa kimalaisten käyttäytymiseen.

Biology Letters -lehdessä julkaistujen tutkimustulosten mukaan lyhytkin altistuminen aineelle voi heikentää kimalaisen kykyä löytää pesälleen takaisin.

– Kimalaisille pesälle palaaminen ei ole sivuseikka, vaan se on koko yhdyskunnan elinehto. Jos työläiset eivät löydä takaisin, pesä ei saa ravintoa, sanoo Turun yliopiston dosentti Olli Loukola, joka on jo pitkään ollut huolissaan Thermacellin käytöstä.