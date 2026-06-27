Takuusäätiön toimitusjohtajan Juha Pantzarin mukaan parista satasesta voi olla perheelle jo iso apu, jos nuori asuu kesätöiden ajan pienituloisten vanhempiensa luona.

Moni opiskelija on muuttanut kesäksi takaisin vanhempiensa luokse kotikonnuilleen tienaamaan rahaa kesätöillä. Näin ollen kuluihin osallistuminen voi nousta näinä aikoina monessa perheessä keskustelunaiheeksi.

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Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar on sitä mieltä, että nuoren kuluihin osallistumiseen vaikuttaa moni seikka, kuten perheen taloudellinen tilanne ja opiskelijan kesätöistä saatujen tulojen suuruus.

– Jos nyt puhutaan vaikka kaupunkien kahden viikon kesätyöseteleistä, joissa pääset kokeilemaan jotakin kahdeksi viikoksi, niin tuskin sellaisesta tarvitsisi lähteä maksamaan mitään.

– Mutta, jos puhutaan vaikka yliopistossa opiskelevan aikuisen tulosta kesätöihin kotipaikkakunnalleen, ja hän asuu kotona, niin sitä voisi harkita, Pantzar pohti Viiden jälkeen -ohjelmassa maaliskuussa.

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Jos nuori saa käteen 1 600 euroa kuukaudessa ja vanhemmat ovat pienituloisia, niin Pantzar ajattelee, että pienestäkin summasta voi olla jo hyötyä.