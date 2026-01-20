Suomalaishyökkääjä Valtteri Puustinen jatkaa NHL-uraansa Colorado Avalanchen paidassa.
Pittsburgh Penguins kauppasi 26-vuotiaan Puustisen länteen yhdessä seitsemännen kierroksen varausoikeuden kanssa.
Penguins saa Avalanchelta vastineeksi valkovenäläisen puolustajan Ilja Solovjovin.
Puustinen pelasi Pittsburghin organisaatiossa reilut neljä kautta. Tällä kaudella hän on pelannut AHL-seura Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa 35 ottelua tehoin 7+19=26.
NHL:ssä Puustinen on tehnyt 66 ottelussa 7+17=24 pistettä. KalPan kasvatti voitti Suomen mestaruuden HPK:ssa vuonna 2019. Keväällä 2021 hän oli mukana Leijonien MM-hopeajoukkueessa.