Viime keväänä Suomen MM-joukkueessa pelannut puolustaja Robin Salo siirtyy Ruotsin jääkiekkoliigassa Örebron riveihin.
27-vuotias Salo pelasi kaksi edellistä kautta SHL:ää Malmö Redhawksin riveissä. Hän teki päättyneellä kaudella runkosarjassa hurjat tehot 7+33=40 sijoittuen puolustajien pistepörssissä kuudenneksi.
Malmön tie katkesi pudotuspeleissä puolivälieriin. Salo teki kahdeksassa ottelussa pisteet 1+1. Redhawks kertoi kauden päätteeksi, että sen suomalaispelaajat Salo, Joona Ikonen ja Topi Niemelä lähtevät seurasta.
Nyt Salon uudeksi osoitteeksi on varmistunut Örebro, jossa hän pelasi jo kertaalleen aiemmin vuosina 2020–21. Uusi sopimus on kaksivuotinen.
Salo pelasi keväällä 2025 ensimmäiset MM-kisansa Leijonien paidassa. Hän antoi viidessä pelaamassaan ottelussa kaksi maaliin johtanutta syöttöä. Joulukuussa Salo oli mukana Suomen joukkueessa Sveitsin EHT-turnauksessa.