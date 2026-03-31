Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen puolustaja Sini Karjalainen, 27, on tehnyt sopimuksen Pohjois-Amerikan ammattilaisliigaan PWHL:ään.
Liiga kertoi, että Karjalainen on solminut Vancouver Goldeneyes -seuran kanssa reservipelaajasopimuksen.
Karjalainen on pelannut Ruotsin SDHL-liigassa kolme viime kautta, joista kaksi viimeisintä Skellefteåssa. Päättyneellä kaudella hän teki joukkueelle 13 pistettä (2+11) pelaamissaan 36 runkosarjaottelussa.
Karjalainen edusti Naisleijonia talven olympiaturnauksessa Milanossa. Kyseessä oli hänen toinen olympiaturnauksensa, sillä hän oli mukana myös Pekingin 2022 kisoissa ja voitti Naisleijonien riveissä olympiapronssia.
Vancouver on PWHL-liigassa viimeistä edellisenä eli seitsemäntenä, kun runkosarjaa on jäljellä vielä reilut kolme viikkoa. Tulokaskauttaan liigassa pelaavassa Vancouverissa suomalaisosaamista tuo myös hyökkääjä Michelle Karvinen.
Suomalaisista liigassa pelaavat myös Bostonin hyökkääjä Susanna Tapani, ja Ottawassa pelaavat puolustaja Ronja Savolainen ja maalivahti Sanni Ahola.