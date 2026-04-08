Poliisi löysi autosta huumeilla täytetyn kassakaapin, ja perättömät ilmoitukset johdattivat huumausainekasvattamolle.

Itä-Uudenmaan poliisin piti pääsiäisviikolla kiireisenä muun muassa hätäkeskukseen perättömiä ilmoituksia soitellut mies.

Tapahtumaketju sai alkunsa, kun poliisi sai varhain lauantaiaamuna hälytyksen Vantaan Koivukylässä sijaitsevalle ravintolalle. Ilmoittaja väitti, että hänen henkeään uhataan ja että häntä kohti olisi ammuttu autosta.

Tehtävälle lähti neljä poliisipartiota, mutta paikan päällä kukaan ei ollut nähnyt tai kuullut ampumisesta, ja ilmoittajakin oli jo ehtinyt poistua paikalta.

Hetken päästä poliisi sai hätäkeskukselta uuden tehtävän Koivukylän juna-asemalle. Ilmoituksen mukaan asemalla oli mies kirves kädessä.

Poliisin saapuessa paikalle miestä ei näkynyt, mutta hätäkeskukselta saadun tiedon mukaan hän oli mahdollisesti junassa matkalla kohti Tikkurilaa. Juna pysäytettiin, mutta miestä ei löydetty.

Lopulta poliisi pääsi perättömiä ilmoituksia tehtaileen miehen jäljille omien selvitystensä perusteella.

– Häntä yritettiin tavoitella useita kertoja tuloksetta. Hänen asuntonsa tarkastettiin henkeen ja terveyteen mahdollisesti kohdistuvan uhan perusteella, kertoo rikoskomisario Suvi Kukkonen tiedotteessa.

– Tarkastuksessa paljastui aktiivinen huumausainekasvattamo rekvisiittoineen. Asuntoon tehtiin kotietsintä, jonka seurauksena poliisi takavarikoi huumausainekasvit ja niihin liittyvät tarvikkeet, Kukkonen jatkaa.

Lopulta mies tavoitettiin kolmannen hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen perusteella Koivukylästä.

Hänen epäillään syyllistyneen perättömään vaarailmoitukseen, huumausainerikokseen, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitoon sekä törkeään ampuma-aserikokseen.

Liikennepysäytys poiki useita rikosepäilyjä

Kiirastorstaina poliisi päätti pysäyttää auton Mäntsälän pohjoisen liittymän kohdalla ja kytki hälytysvalon päälle.