Tullissa yli 40 vuotta työskennelleen Hannu Sinkkosen mukaan huumemaailma ja aineiden salakuljetus on muuttunut suuresti hänen uransa aikana.

Rikostutkinnan päällikön tehtävästä Tullista eläkkeelle jäänyt Hannu Sinkkonen sanoo, että huumeiden takavarikot olivat 90-luvun alussa huomattavasti pienempiä kuin nykyään.

– Huumeiden käyttäminen oli paljon vähäisempää ja takavarikot paljon pienempiä 80‑luvun loppupuolella ja 90‑luvun alussa. Silloin oli käytännössä tarjolla vain kannabista ja amfetamiinia, ehkä Subutexia. Viime vuonna Tulli takavarikoi 134 erilaista huumausainetta.

– Kaikki muuntohuumeet on tullut sen jälkeen, kun olen aloittanut Tullissa. Nettikauppa ja virtuaalivaluutat ovat mahdollistaneet tämän, että voidaan toiselta puolelta maapalloa tilata erilaisia muuntohuumeita Suomeen käytettäväksi, kertoo Tullissa yli 40 vuotta työskennellut Sinkonen.

Huumeita vaipoissa, kengänpohjissa, kilpikonnissa...

Sinkkonen on nähnyt pitkän uransa aikana, kuinka huumeita piilotetaan mitä erikoisimpiin paikkoihin. Sinkkonen kertoo Rikospaikan haastattelussa, miten salakuljettajat käyttävät myös lapsia hyväkseen.

– Ihmisen päälle on eri tavalla laitettu huumausaineita. Piilotettu aineita lasten vaippoihin, kengänpohjiin, tehty erillisiä liivejä, missä huumausaineita salakuljetetaan. Lankarullia, kilpikonnia, joiden sisälle on laitettu huumausaineita. Oikeastaan kaikkea maan ja taivaan väliltä, hän luettelee.

Merkittäviä määriä rahaa ja huumeita takavarikkoon

Sinkkosen uran aikana huumeita on Tullissa takavarikoitu 35 000–36 000 kiloa. Lisäksi Tullin haltuun on jäänyt muun muassa 100 miljoonaa savuketta sekä rikoshyötyä ja virtuaalivaluuttaa satojen miljoonien eurojen arvosta.