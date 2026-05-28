Suomi kohtaa Kanadan jääkiekon MM-välierässä lauantaina. Asialle saatiin varmistus myöhään torstaina, kun Sveitsi kaatoi Ruotsin puolivälierässä maalein 3–1. Norja eteni puolestaan ensi kertaa neljän joukkoon nykymuotoisissa MM-kisoissa.
Sveitsi rynnisti Ruotsin yli äärimmäisen äänekkään kotiyleisönsä tuella. Avauserä tasattiin 1–1–lukemin, mutta toisessa Sveitsi otti ohjat Denis Malginin ja Calvin Thurkaufin maaleilla.
Toisessa myöhäisillan puolivälierässä Norja kaatoi kahden sensaatiomaan taistossa Latvian lukemin 2–0. Se kohtaa Sveitsin välierässä.
Norja oli MM-kisoissa neljäs vuonna 1951, mutta nykymuotoisessa turnauksessa se pelaa ensi kertaa mitaleista.
Leijonien Konsta Helenius ja Aleksander Barkov ottavat lauantaina mittaa Kanadan Macklin Celebrinistä ja Sidney Crosbysta.