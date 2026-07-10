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Historiaa MM-kisoissa – nyt päävalmentaja irtisanoutui: "Tämä on peruuttamatonta"

Nyt belgialainen on vahvistanut jättävänsä päävalmentajan paikan, mutta kertoo olevansa mahdollisesti avoin jollekin vähemmän työllistävälle pestille.

74-vuotias Broos johdatti Etelä-Afrikan ensi kertaa MM-kisojen pudotuspelivaiheeseen, mutta siellä joukkue kärsi tappion Kanadalle heti avauskierroksella reilu viikko sitten.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Historiaa MM-kisoissa – nyt päävalmentaja irtisanoutui: "Tämä on peruuttamatonta"

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– Jatkanko lopulta kuitenkin valmentajana? En, tämä on peruuttamatonta. Jos he tarvitsevat minua jossain muussa, esimerkiksi pelaajatarkkailussa, se saattaisi toimia, mutta jalkapallo ei tule enää olemaan osa elämääni 24 tuntia vuorokaudessa, Broos kommentoi Voetbalnieuws-belgialaismedialle.