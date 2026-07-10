Etelä-Afrikan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Hugo Broos on irtisanoutunut tehtävästään.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
74-vuotias Broos johdatti Etelä-Afrikan ensi kertaa MM-kisojen pudotuspelivaiheeseen, mutta siellä joukkue kärsi tappion Kanadalle heti avauskierroksella reilu viikko sitten.
Nyt belgialainen on vahvistanut jättävänsä päävalmentajan paikan, mutta kertoo olevansa mahdollisesti avoin jollekin vähemmän työllistävälle pestille.