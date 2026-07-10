Taiwan valmistautuu taifuuni Bavin saapumiseen.
Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen.
Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli.
Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maanvyörymistä.