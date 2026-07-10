Tekeekö mielesi grillattua lohta tai kirjolohta? Näin saat fileistä täydellisiä grillissä!
Kesän grillikausi on jo hyvässä vauhdissa. Nyt on aika ottaa haltuun täydellisen kalan grillaaminen!
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Ruodollinen filee voi olla parempi grilliin
Suomalaiset rakastavat lohta ja kirjolohta. Näistä suosikkikaloista saa myös grillissä erittäin meheviä ja maukkaita, kunhan pitää mielessä muutaman neuvon.
Vaikka moni haluaa valita kaupasta mieluiten ruodottoman kalan, ei se välttämättä kannata, jos fileen ostaa nimenomaan grillattavaksi.
– Kirjolohi- tai lohifilettä grillatessa kannattaa kaupasta valita pakatun kalan hyllystä tai palvelutiskiltä irtomyynnistä mieluiten A-leikattu filee grillausta ajatellen, Kalaneuvokselta opastetaan.
A-fileessä mukana olevat ruodot pitävät fileen paremmin kasassa grillauksen aikana. Lisäksi fileessä kokonaan mukana oleva vatsarasva sulaa grillatessa tuoden kalaan lisää makua.