Pankkien yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan.

Suomen pankkikenttä voi muuttua merkittävästi, kun S-pankki ilmoitti haluavansa ostaa Oma säästöpankin. Kauppahinta on liki 600 miljoonaa euroa.

Toteutuessaan kauppa olisi yksi viime vuosien suurimmista järjestelyistä suomalaisella pankkisektorilla.

S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan kaupalla S-pankki haluaa olla vahvempi vaihtoehto asiakkaille ja tulevaisuudessa myös yritysasiakkaille.

– Tavoittelemme myös meidän strategiamme mukaista kasvua ja isompaa kokoluokkaa. Kokoluokka tarjoaisi meille mahdollisuudet investoida vielä paremmin asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja toimintaympäristöstä tuleviin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi sääntelyyn.

Laine-Tolosen mukaan mahdollinen kauppa näkyy Oma säästöpankin asiakkaille muun muassa laajempina sijoituspalveluina, sekä uudenlaisina digitaalisina palveluina.

– Uskon kyllä, että kaiken kaikkiaan asiakkaita kiinnostaa myös asiakasomistajien maksuttomat päivittäispalvelut.

Laine-Tolonen uskoo, että kauppa tuo markkinoille lisää kilpailua, kun S-pankista tulee vahvempi vaihtoehto myös lainoille. Hän toteaa, että Suomessa on hyvin kilpaillut asuntolainamarkkinat.

– Uskon, että siellä tulee enemmän painottumaan sellaiset tekijät, että miten mutkattomasti lainan saa ja mikä se kokonaispalvelu on. Olemme varmaan kiinnostava vaihtoehto myös suomalaisena toimijana.

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