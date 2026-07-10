Pankkien yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli miljoonaan.
Suomen pankkikenttä voi muuttua merkittävästi, kun S-pankki ilmoitti haluavansa ostaa Oma säästöpankin. Kauppahinta on liki 600 miljoonaa euroa.
Toteutuessaan kauppa olisi yksi viime vuosien suurimmista järjestelyistä suomalaisella pankkisektorilla.
S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan kaupalla S-pankki haluaa olla vahvempi vaihtoehto asiakkaille ja tulevaisuudessa myös yritysasiakkaille.
– Tavoittelemme myös meidän strategiamme mukaista kasvua ja isompaa kokoluokkaa. Kokoluokka tarjoaisi meille mahdollisuudet investoida vielä paremmin asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ja toimintaympäristöstä tuleviin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi sääntelyyn.
Laine-Tolosen mukaan mahdollinen kauppa näkyy Oma säästöpankin asiakkaille muun muassa laajempina sijoituspalveluina, sekä uudenlaisina digitaalisina palveluina.
– Uskon kyllä, että kaiken kaikkiaan asiakkaita kiinnostaa myös asiakasomistajien maksuttomat päivittäispalvelut.
Laine-Tolonen uskoo, että kauppa tuo markkinoille lisää kilpailua, kun S-pankista tulee vahvempi vaihtoehto myös lainoille. Hän toteaa, että Suomessa on hyvin kilpaillut asuntolainamarkkinat.
– Uskon, että siellä tulee enemmän painottumaan sellaiset tekijät, että miten mutkattomasti lainan saa ja mikä se kokonaispalvelu on. Olemme varmaan kiinnostava vaihtoehto myös suomalaisena toimijana.
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