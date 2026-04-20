Suomalaisgolfari Sami Välimäen viikonloppu PGA-kiertueen rahakkaassa RBC Heritage -kilpailussa sai sysimustan lopun. Tuloksena oli jaettu 55. sija. Kisan voitti englantilainen Matt Fitzpatrick.

Välimäki pelasi torstaista lauantaihin tasaisesti kierrostuloksinaan 68, 67 ja 69. Hän oli tilanteessa –9 ja jaetulla 19. sijalla ennen sunnuntaita.

Päätöspäivänä tuloskorttiin tuli kuitenkin ikäviä lukemia. Etuysin suomalainen pelasi kaksi yli ihannetuloksena, mutta moukari iski vasta päätösväylällä. Välimäki pelasi sille neloisbogin, ja lopputuloksena oli 76 lyönnin (+5) kierros. Väylä sisälsi kaksi rangaistuslyöntiä.

Jos Välimäki olisi yltänyt sillä par-tulokseen, sijoitus olisi ollut jaettu 25. tila. Suomalainen löi 18. väylälle aiemmin viikolla birdien ja kaksi paria.

– Raskasta on. Tuntuu, että hyvää olisi tulossa, mutta lopputulos on paskaa. Ehkä se tästä syksymmällä rupeaa sujumaan, Välimäki viestitti MTV Urheilulle.

PGA-kiertueen huippugolfarit harvemmin miettivät sijoituksiaan palkintorahojen kautta, mutta viimeisen väylän sukellus tuli Välimäelle kalliiksi. Hän sai 41 500 dollarin eli noin 35 300 euron sekin, kun jaettu 25. sija oli ollut 175 000 dollarin eli noin 150 000 euron arvoinen.

Viikonlopun voittajaksi tähtäsi Matt Fitzpatrick, joka kukisti maailman ykköspelaajan, yhdysvaltalaisen Scottie Schefflerin ensimmäisellä uusintareiällä. Fitzpatrick sai voitosta vajaat 3,1 miljoonaa euroa.