Suomen koripallomaajoukkueen tähtipelaaja Awak Kuier saa jättimäisen palkankorotuksen WNBA:n uuden työehtosopimuksen myötä.
24-vuotias Kuier tienaa Spotrac-sivuston mukaan huhtikuun lopussa alkavalla kaudella peräti 525 000 dollaria eli noin 449 000 euroa palatessaan Pohjois-Amerikkaan Euroopan sarjoista.
Dallas Wingsiin siirtyneen Kuierin palkka oli hänen aiemman tulokassopimuksen aikaan vuosina 2021-24 runsaat 73 000 dollaria eli vajaat 63 000 euroa.
WNBA:n palkat nousevat maaliskuussa tehdyn uuden työehtosopimuksen puitteissa merkittävästi.
Joukkueiden palkkakatto nousee 1,5 miljoonasta dollarista 7 miljoonaan ja keskipalkat yltävät 120 000 dollarin sijaan liki 600 000 dollariin. Pelkästään sarjan minimipalkka on jatkossa noin 300 000 dollaria.
Kuierin palkankorotuksesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.