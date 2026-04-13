Niklas Anttila nousi ensimmäisenä suomalaisena avoimen luokan major-voittoon frisbeegolfin PDGA Champions Cupissa.
Yhdysvaltalaistähti Gannon Buhr jäi Virginiassa tuloksen -27 kirjanneesta Anttilasta vain yhden heiton päähän.
Finaalikierrokselle Anttilan kanssa tasatilanteessa lähtenyt Anthony Barela teki heti avausväylällä tuplabogeyn ja putosi Anttilan birdien myötä kolmen heiton päähän. Barela sijoittui lopulta kisan kolmanneksi tuloksella -25.
Anttila otti kiinnityksen voittoon viimeistä edellisen väylän huimalla 20-metrisellä putillaan.
– Olen niin monesti ollut niin lähellä voittoa. Lokakuusta 2022 saakka tämä voitto on ollut minulle apina selässä. Olen tyytyväinen, että jaksoin puskea eteenpäin ja tehdä töitä. Voitto on uskomatonta, olen todella onnellinen, Anttila kertoi voittohaastattelussa Suomen frisbeegolfliiton tiedotteen mukaan.
Lue myös: Suomelle väkevä kaksoisvoitto frisbeegolfin major-avauksessa
Anttila tienaa voitostaan komean 15 000 dollarin palkintorahan.
Aiemmin sunnuntaina Silva Saarinen heitti naisten kisassa voittoon tuloksella -17. Henna Blomroos oli upeasti toinen. Myös Iida Lehtomäki ja Eveliina Salonen sijoittuivat kuuden parhaan joukkoon.