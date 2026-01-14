Yhtiö selvittää edelleen tietovuodon laajuutta.
Interrail-yhtiö Eurailiin on kohdistunut tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena matkustajien tietoja on saattanut päästä vääriin käsiin.
Yhtiö kertoo, että alustavan tutkinnan perusteella vuotaneiden tietojen joukossa saattaa olla asiakkaiden tilaus- ja varaustietoja, kuten henkilötietoja tai passin tietoja.
Yhtiön mukaan toistaiseksi tiedossa ei ole, että vuotaneita tietoja olisi käytetty väärin tai julkaistu. Yhtiö selvittää edelleen tietovuodon laajuutta.
Eurail sanoo ottavansa yhteyttä asiakkaisiin, joiden tietoja on mahdollisesti vuotanut.
