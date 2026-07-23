Helsingin Jalkapalloklubi aloitti tämän kauden europeliurakkansa murskaavalla 5–0-voitolla pohjoisirlantilaisesta Coleraine FC:stä Konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Töölössä.
Alavireistä kautta pelannut HJK sai otteen pelistä heti alussa. Ottelun 12. peliminuutti oli täyttymässä, kun Alexander Ring voitti pääpallon, jonka Lucas Lingman ja tuore hyökkääjähankinta Santeri Haarala pelasivat Liam Möllerille, joka viimeisteli varmasti lukemiksi 1–0. Möller, 21, onnistui viime kauden Konferenssiliigassa kerran maalinteossa.
Haarala teki merkittävän esityön myös HJK:n toiseen maaliin reilun puolen tunnin pelin jälkeen. Keskialueelta lähtenyt syöttö vapautti Möllerin, joka tarjoili helpon tehtävän Pyry Mentulle, 19, lisätä HJK:n johdoksi 2–0. Maali oli Mentulle uran ensimmäinen europeleissä sekä samalla kuluvan kauden avausosuma.
Liam Möllerin viimeistely painui avausmaalissa vastustamattomasti takanurkkaan.Lehtikuva
Heti toisen puoliajan alussa HJK:n keskuspuolustaja Ville Tikkanen tarjosi pitkän ja tarkan syötön linjan taakse, josta HJK-kasvatti Toivo Mero, 18, nosti pallon tyynen arvokkaasti yli maalivahdin.
Nuoruutensa taakse jättänyt Teemu Pukki pääsi 80. minuutilla nauttimaan 4–0-maalissa Martin Kirilovin, 18, laatutarjoilusta. Pukki osui hetkeä myöhemmin toistamiseen Lassi Lappalaisen syötöstä 5–0-loppulukemien merkiksi.