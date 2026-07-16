Turkulainen FC Inter on edennyt toiselle kierrokselle jalkapallon Konferenssiliigan karsinnoissa.
Inter kaatoi kotiyleisönsä edessä bosnialaisen FK Sarajevon lukemin 2–1 ja eteni otteluparista jatkoon yhteismaalein 3–2.
Sarajevo meni johtoon ottelun avauspuoliajalla, mutta Interin Alie Conteh tasoitti pelin toisella jaksolla. Jatkopaikan arvoisen maalin turkulaisille viimeisteli Clinton Jephta 87. minuutilla.
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Toisella karsintakierroksella Inter kohtaa kovan haasteen, sillä vastaan asettuu turkkilainen Basaksehir.