Suomessa ei tarvitse olla huolissaan Ukrainan ja Lähi-idän sotien tapahtumien vaikutuksista kotimaan säteilyturvallisuuteen. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan niiden vuoksi ei ole juuri havaittu radioaktiivisuuden lisääntymistä.

– Vaikutukset Suomeen ovat vähäisiä ja pieniä, sanoi johtaja Pia Keski-Jaskari mediatilaisuudessa STUKin tiloissa Vantaalla torstaina.

Lähi-idän sodassa osapuolet ovat viime aikoina tehneet iskuja lähelle ydinlaitoksia. Ukrainassa Venäjä on vallannut Zaporizhzhjan ydinvoimalan, ja sen välittömässä läheisyydessä on sodan aikana taisteltu. Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähköt ovat katkenneet useasti.

STUKissa seurataan jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia, Keski-Jaskari sanoo. Sodat tuovat siihen oman näkökulmansa. Esimerkiksi Ukrainassa ydinvoimalaitosten tilannetta tarkkaillaan.

– Lähi-itä on sellainen, että oikeastaan mikään, mitä siellä on, ei vaikuta suomalaisten turvallisuuteen. Ukrainakin on vielä kaukana, siinä mielessä meidän ei tarvitse olla huolissamme, Keski-Jaskari sanoi.

– Mutta tietenkin aina ajattelemme, että alueilla on suomalaisia. Heille täytyy osata kertoa tilanteen turvallisuusmerkityksestä.

Sotien kyljessä kulkee yhä suurempana ilmiönä esimerkiksi hybridivaikuttaminen.

– Maailma haastaa meitä. Ydinaseet ovat hyvin paljon keskustelussa, ja meidän pitää pystyä mittaamaan yhtä aikaa erityyppisiä säteilyjä. Sitten meidän pitää myös pystyä erottamaan oikeat asiat vääristä. Tämä hybridivaikuttaminen, se näkyy.

STUKista ei osattu vielä vastata kysymykseen siitä, miten mahdollinen ydinaseiden kuljettamisen salliminen Suomessa voisi vaikuttaa STUKin valvontatoimintaan tai säteilyturvallisuuteen.