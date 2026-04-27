Tänään 27. huhtikuuta muistetaan Suomen sotaveteraaneja, sillä kyseisenä päivänä päättyi viimeisin sotamme, Lapin sota keväällä 1945.
Lähtökohta taisteluille Lapissa oli monella tapaa ahdistava syksyllä 1944. Neuvostoliiton Suomelle sanelemiin jatkosodan välirauhan ehtoihin kuului saksalaisjoukkojen karkottaminen Lapista.
– Se määrättiin suomalaisten tehtäväksi paljon myös siitä syystä, että pakotettiin suomalaisia kääntymään entisiä liittolaisia ja aseveljiään vastaan, ettei jäisi mitään epäselvyyttä siitä, miten tämä sota päätetään, kertoi MTV:n Huomenta Suomessa Pekka Visuri, emeritusprofessori Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Visurin mukaan Neuvostoliiton oli myös säästettävä omia joukkojaan Valko-Venäjän alueen suurtaisteluihin ja matkalle Berliiniin sekä toisaalta Pohjois-Norjaan, jonne hyökättiin Murmanskista.
Saksalla oli Lapissa yli 210 000 sotilasta, moninkertainen määrä suomalaissotilaisiin verrattuna. Joukon tavoitteena oli vallata Neuvostoliitosta Murmansk ja päästä Kuolan Niemimaalle.
Kun toinen maailmansota alkoi kääntyä Saksan tappioksi, myös Lapin joukkoja alettiin painostaa vetäytymään Norjaan.
Suomessa oli jo koettu sodan helpottaneen syksyn 1944 välirauhaan Neuvostoliiton välillä. Lapin sota oli Pekka Visurin mukaan lyhyt ja välttämätön loppujakso.
– Mutta siinä jo kevättalvella 1945 ei Suomessa enää oltu varsinaisesti sodassa mukana.
Lapista evakuoitiin siviiliväestö hyvissä ajoin ennen sotatoimien aloittamista.