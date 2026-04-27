Ministeriö ehdottaa lakimuutosta, jonka myötä taloyhtiö voisi kieltää tupakoinnin pihalla ja parvekkeella.
Sosiaali- ja terveysministeriö esittää tupakkalakiin muutosta, joka mahdollistaisi parveketupakoinnin kieltämisen taloyhtiön omalla päätöksellä.
Maanantaina lausuntokierrokselle lähteneen lakiluonnoksen mukaan kieltoon ei jatkossa tarvittaisi kunnan viranomaispäätöstä, vaan taloyhtiö voisi itse tehdä päätöksen kieltääkseen käyttöpiha- ja parveketupakoinnin sekä tupakoinnin huoneistojen sisätiloissa, joista savu kulkeutuisi jatkuvasti muihin tiloihin.
Edellytykset tupakoinnin kieltämiselle olisivat samat kuin ne nykyisessäkin laissa ovat.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo ministeriön tiedotteessa, että kenenkään ei pitäisi altistua tupakansavulle kodissaan.
– Tupakansavu on syöpävaarallista, joten kenenkään ei pitäisi altistua sille vastoin tahtoaan, etenkään omassa kodissaan. Paitsi että tupakansavu on terveyshaitta, se myös heikentää merkittävästi asumisviihtyvyyttä ja voi vaikuttaa asunnon arvoon, Grahn-laasonen sanoo.
Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.