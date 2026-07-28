Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Karoline Leavitt julkaisi Instagram-seuraajilleen kuvia, jotka herättivät keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Karoline Leavitt jakoi Instagramissa kuvasarjan, jossa hän on Valkoisessa talossa. Kuvakimaran toisessa otoksessa hän on yhdessä presidentti Donald Trumpin kanssa esiintymislavalla pöytien takana.

Seuraavassa otoksessa hän on yhdessä aviomiehensä Nicholas Riccion kanssa. Kuvassa pariskunta poseeraa presidentti Trumpin Oval Officessa eli presidentin virallisessa työhuoneessa.

Leavittilla on yllään siniset housut ja sininen pitsipaita. Seuraajat ihastelevat lehdistösihteerin asua.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Olet niin upea, henkilö kommentoi.

– Aivan ihana asu, toinen iloitsee.

Osa seuraajista arvostelee 28-vuotiaan Leavittin ja hänen 60-vuotiaan puolisonsa 32 vuoden ikäeroa.

– Kiva, että toit isoisäsi paikalle, toinen pilkkaa.

– Treffi-ilta isoisien kanssa, seuraaja kommentoi.

Pääosin kommentit ovat kuitenkin Leavittia ylistäviä ja heidän parisuhdettaan kunnioittavia.

– Ihanaa nähdä teitä yhdessä, eräs kirjoittaa.

Leavitt ja Riccio saivat keväällä toisen yhteisen lapsen.