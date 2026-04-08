Tasavallan presidentin terveydentilasta on annettu lääkärinlausunto.
Tasavallan presidentin Alexander Stubbin terveydentilasta on annettu tuore lausunto Stubbille tehdyn vuositarkastuksen jälkeen.
– Presidenttikauden alkutarkastuksen jälkeen tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole ilmennyt mitään, mikä vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä, kirjoittaa presidentinkanslian tiedotteesa Mehiläisen professori Jari Salo.
Tasavallan presidentin kanslia julkistaa lääkärinlausunnon presidentin terveydentilasta kahden vuoden välein tai useammin, jos siihen on tarvetta. Edellinen lausunto julkistettiin presidentin virkakauden alussa 23. huhtikuuta 2024. Terveydentilasta tiedottaminen on vapaaehtoista.
Stubb täytti 58 vuotta 1. huhtikuuta. Hän on tullut tunnetuksi kovakuntoisuudestaan osallistuttuaan useasti muun muassa triathlonkilpailuihin.