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Mihin tarvitaan kuittijournalismia? | MTV Uutiset

Uutuuskirja: Petteri Orpolla meni tunteisiin – "Laittoi vielä hymiöllä" 8:46 Katso tästä Vallan vahtikoira -kirjan kirjoittajan ja palkitun toimittajan Marko-Oskari Lehtosen haastattelu. Julkaistu 27.09.2026 06:49 Joonas Mustonen Eerikki Pitkänen Mihin tarvitaan "kuittijournalismia"? Palkittu toimittaja ja esikoiskirjailija kertoo. Iltalehden politiikan toimittaja Marko-Oskari Lehtonen, 43, on kirjoittanut useita skuuppeja eli uutisvoittoja Suomen politiikasta ja yhteiskunnasta. Lehtosen allekirjoitus löytyy muun muassa sellaisista jutuista kuin maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran hyväksikäytöt, kansanedustajien sopeutumiseläkkeet, VTV:n entisen pääjohtaja Tytti Yliviikarin lentopisteet sekä presidentti Alexander Stubbin pojan harjoittelupaikkakohu. Lehtonen on palkittu muun muassa Iltalehden Vuoden journalistina vuonna 2018. Hän oli ehdolla tänä vuonna vuoden journalistiksi Suuri Journalistipalkinto -gaalassa. Lehtonen juontaa ja käsikirjoittaa Politiikan puskaradiota sekä Kuka minä olen -podcastia. Nyt hän avaa paljastusjuttujen kulisseja ja tekotapaa tuoreessa esikoiskirjassaan Vallan vahtikoira – paljastuksia yhteiskunnan ytimestä (Gummerus). Lehtonen kävi kertomassa muutaman tarinan myös Huomenta Suomessa maanantaina. Kuitti-Oskari penkoo Toimittaja Lehtonen tunnetaan erityisesti eduskunnassa myös Kuitti-Oskarina, kiitos entisen ministerin Mika Lintilän (kesk.). Jotkut saattavat pitää kuittien penkomista pikkumaisena, skandaalinhakuisena ja jopa turhanpäiväisenä. Sitä se ei Lehtosen mukaan ole. – Itse olen pitänyt sitä periaatteellisesti tärkeänä, että myös ruohonjuuritason asioita pidetään esillä ja tuodaan se konkreettiselle tasolle. Oli se summa sitten 20 tai 40 euroa, niin se on aina jostain pois. Jokainen taksimatka, jokainen ostos julkisista varoista on aina pois jostain muusta.

Lähetyksessä Lehtonen ottaa vertailukohdaksi Venäjän, missä ei riippumatonta mediaa ole.

– Siellä ei ole vallan vahtikoiria samalla tavalla. Pitäisin todella ongelmallisena sitä, jos meillä ei olisi vapaata mediaa, joka tonkii, penkoo ja tekee kuittijournalismia. Se voi tuntua pikkumaiselta, mutta se on sitä ruohonjuuritason valvontaa.

Lehtonen esittääkin kirjassaan kysymyksen, että tekisivätkö poliitikot parempia päätöksiä, jos he tietäisivät, että he eivät jää kiinni esimerkiksi vilunkipelistä.

"Jonkun sauna palaa aina"

Kuitti-Oskari viettää paljon aikaa eduskunnassa, poliitikkojen eli juttujen, usein ikävienkin juttujen, kohteiden liepeillä. Kuinka häneen suhtaudutaan siellä?

– En ole vielä tavannut poliitikkoa, joka olisi tullut kiittämään, jos on ollut itse kohteena. Jos joku toinen on ollut kohteena, niin silloin tulee kiitosta.

Lehtonen toteaa, ettei negatiivinen julkisuus varmastikaan tunnu kivalta. Ihmisiähän tässä ollaan kaikki, hän huomauttaa.

– Itse yritän jutuillani pitää huolen siitä, että kohteet vaihtuvat. Meillä politiikassa on tapana sanoa, että jonkun sauna palaa aina eli jokainen poliitikko joutuu vuorollaan negatiivisen julkisuuden kohteeksi ja se kohde aina vain vaihtuu.

Orpolla kuumeni

Jotain Marko-Oskari Lehtosen statuksesta poliitikkojen silmissä kertoo se, että jopa pääministeri Petteri Orpon (kok.) kabinetti sekä pääministeri itse ovat lähestyneet Lehtosta palautteen muodossa.

Kabinetin palaute liittyi Orpon Ukrainan-vierailulla tapahtuneeseen käyntiin Hesburgerin tehtaalla. Taustalla oli se, että Hesburgerin perustaja Heikki Salmela oli lahjoittanut vaalirahaa Orpolle. Lehtonen piti Hesburger-vierailua mainostemppuna.

– Selvitin, että kuinka paljon Orpo ja kokoomus olivat saaneet vaalirahaa. Siitä jutusta ei kokoomuksessa pidetty ja sanottiin, että 'paska juttu'.

Puolestaan pääministeri itse tuli linjoja pitkin, kun Lehtonen kirjoitti Orpon ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) kosteasta vierailusta Ruisrockissa kesällä 2025.

– Siitä tuli palautetta, että 'onko nyt kaikki kulmat varmasti jo koluttu'. Pääministeri laittoi vielä hymiöllä. Kyllä Orpollakin menee, vaikka on rauhallinen ja kiltti mies julkikuvan mukaan, niin tunteisiin.

Lehtosen kirjoittama Vallan vahtikoira – paljastuksia yhteiskunnan ytimestä julkaistiin maanantaina 21. syyskuuta.