Miesstrippari pamahti yllättäen radio NRJ:n studioon ja veti eroottisen tanssin juontaja Riikka Uusitalolle.

Maailmankuulu brittiläinen strippari Will Parfitt on parhaillaan Suomessa Magic Men -show'nsa maailmankiertueen tiimoilta.

Magic Men Australia -tanssiryhmän keulahahmona tunnettu mies teki keskiviikkona visiitin radio NRJ:n studiolle ja yllätti radiojuontaja Riikka Uusitalon sylitanssilla kesken suoran lähetyksen.

NRJ:n Instagram-tilille jaetulla videolla Uusitalo ja hänen juontoparinsa Alexander Eklund luotsaavat tavalliseen tapaansa NRJ:n iltapäivälähetystä, kun Suomi-paitaan sonnustautunut Parfitt pamahtaa yllättäen studioon kesken juontajien jutustelun.

Uusitalo ei tiedä miten päin olla, kun Parfitt astelee hänen eteensä ja alkaa tanssia eroottisesti. Samaan aikaan pöydän toisella puolella istuva Eklund selostaa tilannetta kuuntelijoille.

– Täällä on striptease-esitys käynnissä ihan täysillä! Tätä sinä et Riikka venannut, Eklund kertoo huvittuneena.

Pian Parfitt repii paidan päältään ja vetää sillä Uusitalon itseään vasten. Esityksen päätteeksi hän suukottaa Uusitalon kättä.