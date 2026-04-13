Alexander Eklundin haastattelu Bebe Rexhan kanssa päättyi yllättävällä tavalla.

Kaupallisen radion vuoden parhaita tekijöitä palkittiin perjantaina vietetyssä Radiogaalassa.

Radio NRJ:n Iltapäivää luotsaavat Riikka Uusitalo ja Alexander Eklund muistelivat MTV Uutisten punaisen maton haastattelussa oudoimpia tilanteita, joihin he ovat radiouransa aikana ajautuneet.

Uusitalo mainitsi oudoimpina hetkinä perjantaipuhelut, joita he soittavat pahaa-aavistamattomille ihmisille.

– Olemme soittaneet random-yrityksiin pilapuheluita. Minun piti muun muassa tänään soittaa tuholaistorjujalle, että voisivatko he myrkyttää kaikki Helsingin ravintolat, etteivät eksäni pääse niihin, Uusitalo sanoi.

Eklund puolestaan muisteli kohtaamistaan yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijä Bebe Rexhan kanssa.

– Bebe Rexha tuli käymään Suomessa. Hän tuli radioon, teimme haastattelun ja haastattelun jälkeen hän sanoo, että hei, anna puhelinnumerosi, hän paljasti.

Bebe Rexhan tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa In the name of love, I'm good ja Me, myself & I.