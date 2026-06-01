Sonja Aielloa ja Jone Nikulaa kuullaan kesällä Radio Cityn taajuuksilla.

Sosiaalisen median vaikuttaja Sonja Aiello aloittaa kesäjuontajana Radio Cityn iltapäivässä. Häntä kuullaan Jone Nikulan juontoparina Jone ja Rantavahdit -nimeä kantavassa radio-ohjelmassa.

Aiellon kanssa Nikulan juontoparina vaihtelee Nico Lingman.

Aiello iloitsee uudesta pestistään Instagramissa.

– Yllätys! Pientä kesäduunia pukkaa, nimittäin meitsi on Radio Cityn iltapäivässä Jonen kanssa jauhamassa milloin mistäkin. Täytyy varmaan vielä kertaalleen käydä tämä persekohu läpi Jonen kanssa, hän kirjoittaa julkaisussaan.