Sonja Aielloa ja Jone Nikulaa kuullaan kesällä Radio Cityn taajuuksilla.
Sosiaalisen median vaikuttaja Sonja Aiello aloittaa kesäjuontajana Radio Cityn iltapäivässä. Häntä kuullaan Jone Nikulan juontoparina Jone ja Rantavahdit -nimeä kantavassa radio-ohjelmassa.
Aiellon kanssa Nikulan juontoparina vaihtelee Nico Lingman.
Aiello iloitsee uudesta pestistään Instagramissa.
– Yllätys! Pientä kesäduunia pukkaa, nimittäin meitsi on Radio Cityn iltapäivässä Jonen kanssa jauhamassa milloin mistäkin. Täytyy varmaan vielä kertaalleen käydä tämä persekohu läpi Jonen kanssa, hän kirjoittaa julkaisussaan.