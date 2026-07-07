Lionel Messin johtama Argentiina nousi kuilun pohjilta 3–2-voittoon Egyptistä. Hallitsevan maailmanmestarin takaa-ajon kruunasi voittomaalin lisäajalla iskenyt Enzo Fernandes. Argentiina jatkaa MM-puolivälieriin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Egypti shokeerasi kunnolla. Se siirtyi vartin kohdalla johtoon Yasser Ibrahimin maalilla.
Toisella jaksolla afrikkalaiset vastahyökkäsivät ahnaasti. Egypti teki toistamiseen 58. minuutilla, mutta osuma hylättiin VAR-tarkistuksen myötä, sillä kentän toisessa päässä tapahtui rike hyvä tovi ennen osumaa