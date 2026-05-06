Alunperin Kanadan MM-joukkueeseen nimetty suurlupaus Gavin McKenna, 18, ei tulekaan Sveitsin MM-turnaukseen. Torontossa pohditaan joukkueen supertähden Auston Matthewsin tulevaisuutta ja uuden GM:n John Chaykan
Kanadalaisen suurlupauksen Gavin McKennan odotetaan olevan ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden ykkösnimi.
Viime yönä Suomen aikaa käydyssä varausarvonnassa ensimmäisen varausvuoron itselleen vastoin odotuksia sai Toronto Maple Leafs.
MacKenna tulee siis suurella todennäköisyydellä päätymään kiekkohulluun Torontoon, jossa pelaa entuudestaan supertähdet Auston Matthews ja William Nylander.
Sportsnet uutisoi tänään keskiviikkona, ettei alunperin Kanadan MM-ryhmään nimettyä McKennaa nähdäkään MM-jäillä.
Superlupauksen on määrä olla valmiina, kun toukokuun lopulla käynnistyvä NHL-lupausten testitilaisuus pidetään Buffalossa.
Toronton ympärillä puhuttaa tällä hetkellä kaikki – ja hyvin paljon.
Viime yön varausloton jälkeen mediassa on puhuttanut Toronton kärkivarauksen saaminen.
Osa NHL:ää seuraavista on esittänyt, että kyseessä olisi järjestetty arvonta, koska joukkueella oli vasta viidenneksi suurin todennäköisyys (8,5 %) saada ykkösvaraus.
Vancouver Canucksilla oli (25,5 %) paras sauma saada ykkösvaraus.
McKenna ja ruotsalainen Ivar Stenberg ovat suurimmat suosikit kesäkuun lopulla Buffalossa käytävässä NHL:n varaustilaisuudessa. Torontolla on näin mahdollisuus saada valita, varaako se kanadalaisen vai ruotsalaisen.
Samaan aikaan Torontossa on puhuttu seuran suurimman nimen ja sen edellisen ykkösvarauksen Auston Matthewsin, 28, siirtohaluista.
Mennyt kausi oli Matthewsin NHL-uran heikoin. Parhaimmillaan 69 maalia kaudessa viimeistellyt hyökkääjä teki kuluvalla kaudella vain 53 tehopistettä, kun Toronton kausi päättyi runkosarjaan.
Matthewsilla on 53 miljoonan dollarin sopimuksestaan jäljellä kaksi kautta. Tästäkin huolimatta keskushyökkääjä on antanut viitteitä siitä, että hän voisi siirtyä tulevaisuudessa muualle.
– En voi ennustaa tulevaisuutta. Johtoryhmä tulee muuttumaan, joten en tiedä, Matthews sanoi medialle Toronton kauden päättymisen jälkeen.
Alkuviikosta, Matthewsin lausuntojen jälkeen Toronto ilmoitti uudesta general managerin –palkkauksestaan, kun John Chayka, 36, nimitettiin tehtävään.
Matthewsilla ja Chaykalla on TSN:n mukaan yhteistä historiaa, sillä yhdysvaltalaistähti on kotoisin Arizonasta ja Chayka puolestaan toimi sittemmin NHL-kartalta pois muuttaneen Arizona Coyotesin GM:nä.
– Minun tehtäväni on rakentaa voittava joukkue hänen ympärilleen. Uskon, että tuleva vuosi tulee olemaan tärkeä vireen takaisin saamiseksi, Chayka sanoi kanadalaismedian mukaan.
Chaykan palkkausta on pidetty NHL-piireissä erikoisena, sillä hänen viimeisin GM-pestinsä NHL:stä on kuuden vuoden takaa Arizona Coyotesista.
Maple Leafsin alkuviikosta pitämässä lehdistötilaisuudessa Toronto Sunin toimittaja Steve Simmons kertoi, että 20 NHL:n sisäpiiriläisen mielestä 19 piti Chaykaa huonona valintana.
Tulevana kesänä Chayka pääsee muun Toronton johtoryhmän kanssa valitsemaan McKennan ja Stenbergin väliltä.
NHL:n varaustilaisuuden ensimmäinen kierros on ohjelmassa 26. kesäkuuta. Kierrokset 2–7 käydään seuraavana päivänä 27. kesäkuuta.