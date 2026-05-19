Ruotsi kasvattaa sotalaivastoaan.
Ruotsi ilmoitti tiistaina valinneensa ranskalaisen Naval Groupin toimittamaan neljä uutta fregattia sotalaivastoonsa.
Yhden aluksen hinta on noin 910 miljoonaa euroa, eli kokonaisuudessa kyse on miljardien kaupasta.
Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan kyseessä on yksi Ruotsin suurimmista puolustusinvestoinneista sitten Gripen-hävittäjien 1980-luvulla.
Kristersson kertoi, että tulevat fregatit kolminkertaistavat Ruotsin ilmapuolustuskapasiteetin.
Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman.
Kristerssonin mukaan valinnassa ratkaisevimpia tekijöitä oli nopea toimitus. Ensimmäistä toimitusta odotetaan vuoteen 2030 mennessä.