Kolmas AHL-finaali päättyi joukkonujakkaan.

Tunteet kuohuivat jääkiekon AHL:n kolmannen loppuottelun päätyttyä: ottelun 1–0 voittaneen Toronto Marliesin ja hävinneen osapuolen Chicago Wolvesin pelaajat hyökkäilivät toistensa kimppuun.

Jään pinnassa nähtiin vääntämässä useita taistelupareja.

Kahakkaan osallistui myös Wolvesin suomalaispuolustaja, NHL:stäkin tuttu Juuso Välimäki.

Ottelun ainoan osuman teki toisessa erässä Easton Cowan, ja Artur Akhtiamov piti Marliesin maalin puhtaana 24 torjunnalla.

Marlies johtaa nyt finaalisarjaa 3–0 ja on voiton päässä Calder Cupin voitosta. Marliesilla ei ole suomalaispelaajia, mutta Hannu Toivonen toimii joukkueen maalivahtivalmentajana.

Wolvesissa pelaa myös puolustaja Aleksi Heimosalmi.