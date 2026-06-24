Buffalo Sabresin GM Jarmo Kekäläinen on tehnyt kovia liikkeitä NHL:n varaustilaisuuden alla.
Buffalo Sabres hankki Chicago Blackhawksista ensimmäisen ja toisen kierroksen varausvuorot (numeroilla 4 ja 45) viikonloppuna pidettävään jääkiekon NHL-draftiin. Lisäksi Buffaloon matkaa 25-vuotias puolustaja Louis Crevier.
Blackhawks puolestaan saa Sabresilta puolustaja Bowen Byramin, 25, ja hyökkääjä Jordan Greenwayn, 29.
Etenkin Byramista luopuminen on Kekäläiseltä huomionarvoinen liike. Kanadalaispakki voitti Stanley Cupin Colorado Avalanchessa kaudella 2021–22. Kuluneella sesongilla mies nakutti Buffalossa 82 runkosarjaotteluun 42 pistettä ja 13 pudotuspelimatsiin seitsemän pinnaa.
Greenway on ollut pienessä roolissa. Yhdysvaltalaishyökkääjä summasi kuluneella sesongilla 40 runkosarjaottelussa kuusi pistettä ja 13 pudotuspelikoitoksessa kolme paunaa.
Buffalon saama kanadalaispuolustaja Crevier iski Chicagossa kauden 78 peliinsä 25 pistettä. Sabresin tiedotteessa nostetaan esiin, että hän teki taklauksia (124) ja blokkasi laukauksia (95) Blackhawksin joukkueesta toiseksi eniten.