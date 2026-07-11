Kolumbian Jáminton Campaz ja hänen perheensä saivat tappouhkauksia jalkapallon MM-kisoista putoamisen jälkeen. Kolumbian jalkapalloliitto tuomitsi tiedotteessan teot.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Kolumbia hävisi neljännesvälierässä Sveitsille rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Campaz onnistui maalinteossa pilkulta, mutta epäonnistui jatkoajan lopussa maalintekopaikassa. Jotkut eivät ole katsoneet hyvällä Campazin epäonnistumista.

– Kenenkään urheilijan, eikä kenenkään heidän lähipiiristään pitäisi joutua uhkailun tai häirinnän kohteeksi sen vuoksi, että he edustavat maataan urheilukentällä. Liitto kehottaa valtionsyyttäjäviranomaista suorittamaan viipymättä tarvittavat tutkimukset, jotta vastuussa olevat henkilöt voidaan tunnistaa, asettaa syytteeseen ja rangaista, Kolumbian jalkapalloliitto kirjoitti tiedotteessaan.

Kolumbialla on synkkä historia vastaavanlaisissa tapauksissa. Vuoden 1994 MM-kisoissa Andres Escobar teki oman maalin Yhdysvaltoja vastaan. Hänet murhattiin palattuaan kotimaahansa.

Katso pääkuvan videolta Sveitsin ja Kolumbian välisen ottelun kooste, jolla myös Campazin epäonnistunut maalintekoyritys.