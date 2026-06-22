Eduskunta jatkaa tällä viikolla alkoholilain käsittelyä.

Alkoholilaista äänestetään näillä näkymin tiistaina.

Jos laki hyväksytään, alkoholijuomia voisi tilata kotiin muun muassa kotimaisista ruokakaupoista, Alkosta ja ulkomaisista verkkokaupoista. Kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muita alkoholijuomia.

Alkosta ja muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista voisi tilata myös vahvempia, enintään 80-prosenttisia alkoholijuomia.

Lisäksi Alkot voisivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Alkoholilakia on veivattu pitkään, ja hallituksen rivit ovat rakoilleet alkoholilain käsittelyn aikana.

Kesäkuun alussa sosiaali- ja terveysvaliokunta sai kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen tuella aikaiseksi mietinnön, jossa esitettiin kiristyksiä hallituksen esitykseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kuitenkin hävisi täysistuntosalissa äänestyksessä hallituspuolueiden vastalauseelle.

Sen jälkeen esitys siirtyi poikkeuksellisesti eduskunnan suureen valiokuntaan käsittelyyn, joka antoi mietinnössä tukensa hallituspuolueiden kannalle.

Nyt alkoholilakia käsitellään uudelleen eduskunnan täysistunnossa, ja siitä äänestetään näillä näkymin huomenna tiistaina. osa oppositiopuolueista ja k