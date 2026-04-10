Toyota-kuski Elfyn Evansin keskeytys Kroatian MM-rallissa johtui todennäköisesti virheellisestä nuotista.
Evans rysäytti ulos johtopaikalta perjantain kolmannella erikoiskokeella. Walesilainen kävi keskeytyksen jälkeen kuumana, ja kartanlukija Scott Martin jäi tutkimaan papereitaan.
MTV Urheilun asiantuntija Jonne Halttunen teki nopean havainnon, kun tilannetta katsottiin uudelleen videolta.
– ”Three” ainakin tuli nuoteissa. Nyt saattoi tulla kyllä väärä nuotti, Halttunen tulkitsi.
Halttunen epäröi laskea tilannetta Scott Martinin syyksi, mutta hetken asiaa tutkittuaan hän vakuuttui nuotin olleen pielessä. Mutka oli selvästi tiukempi kuin millaisena se nuotista kuului.
Videolla Evansin ulosajo ja Halttusen pohdinta Scott Martinin lukemasta nuotista.