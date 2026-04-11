Hyundain rallitähti Adrien Fourmaux koki keskeytyksensä jälkeen positiivisen yllätyksen Kroatian MM-rallissa lauantaina.
Fourmaux'n ajopäivä katkesi kisan 12. erikoiskokeella, kun hän joutui keskeyttämään ajovirheen seurauksena viidenneltä sijalta.
Hyundain sosiaaliseen mediaan tekemän päivityksen perusteella Fourmaux’sta pidettiin kuitenkin rallireitin varrella hyvää huolta. Ranskalainen pääsi nimittäin nauttimaan lounasta paikallisen perheen kotiin.
– Ajoitko ulos erikoiskokeella? Paikallinen perhe saattaa kutsua sinut lounaalle. Kroatialaista vieraanvaisuutta parhaimmillaan, Hyundain kuvapäivityksessä todettiin.