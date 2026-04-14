– Minun Radiogaalan jälkeinen päivä näytti lopulta tältä. Se kaunis ja upea olo, mikä minulla oli, saatiin taas pilattua. Ne kaikki lukuisat kauniit sanat, mitä sain, peittyi sen surun alle, kun selvisi, että jälleen kerran kuvamateriaali minusta sai spekulaatiot käytiin. Kehtasinkin onnessani tuulettaa. Olen niin vitun loppu tähän mahan kyttäämiseen. Antakaa minun olla. Antakaa naisten olla. Antakaa kehojen olla, hän kirjoittaa itkuisen kuvan yhteydessä.

Radio NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarisen ja Niko Nousiaisen kanssa luotsaava radiojuontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa kehonsa kommentointiin.

– En jaksa enää. Koen suurta surua ajatellessani kaikkia niitä ihmisiä, jotka joutuu peittelemään ja selittämään itseään muiden katseiden takia. Kaikkia naisia, jotka hedelmällisessä iässä ollessaan tietää joutuvansa tarkkailtavaksi, vaikka takana voi olla suuria suruja ja taisteluita aiheesta. Ja kaikkia niitä äitejä, jotka kantaa elämän vatsassaan ja sen jälkeen joutuu häpeämään sitä osaa itsessään, jolla se elämä luotiin. Koen surua siitä, et lapseni joutuvat katsomaan vierestä, kun kipuilen arvostelun alla, hän kirjoittaa.