Mari-Prinsessa Ståhlhammar julkaisi somessa videon, jossa ottaa kantaa kehoaan koskevaan kommentointiin.
Radio NRJ:n aamulähetyksiä yhdessä Niko Saarisen ja Niko Nousiaisen kanssa luotsaava radiojuontaja Mari-Prinsessa Ståhlhammar ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa kehonsa kommentointiin.
Ståhlhammar jakoi Instagram-tarinaansa kuvakaappauksen kommentista, jossa pohdittiin, onko hän raskaana.
– Minun Radiogaalan jälkeinen päivä näytti lopulta tältä. Se kaunis ja upea olo, mikä minulla oli, saatiin taas pilattua. Ne kaikki lukuisat kauniit sanat, mitä sain, peittyi sen surun alle, kun selvisi, että jälleen kerran kuvamateriaali minusta sai spekulaatiot käytiin. Kehtasinkin onnessani tuulettaa. Olen niin vitun loppu tähän mahan kyttäämiseen. Antakaa minun olla. Antakaa naisten olla. Antakaa kehojen olla, hän kirjoittaa itkuisen kuvan yhteydessä.