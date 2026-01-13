Sonja Aiello ja hänen äitinsä Pia Hänninen kertovat Eiks nii äiti -podcastissaan saaneensa läksytyksen tullivirkailijalta.

Fitnessvaikuttaja Sonja Aiellon ja hänen äitinsä Pia Hännisen paluureissu Espanjasta Suomeen ei mennyt kuten Strömsössä. Kaksikko kertaa tullivirkailijoiden läksytykseen johtanutta tapahtumaketjua uuden Podimon Eiks nii äiti -podcastinsa ensimmäisessä jaksossa.

Aiello ja Hänninen olivat viettämässä joulua Aiellon Sofia-siskon ja tämän perheen luona Espanjassa. Mukana reissussa oli myös Aiellon koira Bibi, jonka kanssa Hänninen lensi Espanjaan muutama päivä Aiellon jälkeen.

Aiellolla, Hännisellä ja Bibi-koiralla oli paluulento Espanjasta Suomeen joulupäivänä 25. joulukuuta. Espanjan päässä lentokentällä tuli kuitenkin ikävä tieto: Bibi-koira ei voisi matkustaa, sillä yksi sen rokotuksista ei ollut voimassa. Koiran olisi jäätävä Espanjaan, ja siten myös joko Aiellon tai Hännisen.

– Olin, että minä en tule jäämään tänne. Bibi on sinun koirasi ja se on sinun vastuullasi. Toki ehkä minunkin olisi ollut syytä tarkistella niitä (rokotuksia), mutta kun lensin Bibin kanssa, niin he tarkistivat Bibin passin, kaikki oli hyvin. Sanoin Sonjalle, etten voi töiden takia jäädä, Hänninen kertoo.

Sonja Aiellon ja hänen äitinsä Pia Hännisen Eiks nii äiti -podcast ilmestyy Podimo-palvelussa.

– Ja minä sanoin, etten minäkään voi jäädä, minulla on kahden päivän päästä sählypeli, Aiello säestää.

Tilanne äidin ja tyttären välillä äityi Hännisen mukaan "huudoksi ja kinasteluksi". He soittivat Suomen tulliin ja lähtivät selvittämään, miten heidän tulisi menetellä.

Aluksi kaksikolle sanottiin, ettei koira voisi tulla Suomeen, mutta Hännisen mukaan asia järjestyikin yllättäen.

– Meille sanottiin, että nouskaa koneeseen, selvitetään sitten kun laskeudutte, Aiello kertoo.

Helsinkiin laskeuduttuaan Aiello suuntasi Bibi-koiran kanssa oitis tullivirkailijoiden luo. Vastaanotto oli Aiellon ja Hännisen mukaan jotain ihan muuta kuin iloinen tai ystävällinen.

– Sieltä tulee yksi tullivirkailija ja huutaa, että jumalauta te olette tyhmiä, Aiello kertoo.

– Ja vastuuntunnottomia, mikä on ihan totta, Hänninen säestää.

Hänninen oli pistänyt virkailijoille myös hieman vastaan.

– Sanoin, ettei tarvitse jankuttaa samaa asiaa viiteen kertaan, että ymmärrämme tyhmyytemme ihan muutaman kerrankin sanomalla. Se meni heillä ehkä vähän överiksi siinä, Hänninen sanoo.

Lopulta Bibi-koiralle tehtiin tarvittavat paperit, ja Aiello ja Hänninen veivät koiran eläinlääkäriin rokotettavaksi.