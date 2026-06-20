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Shetlanninponit Jaana ja Hannes viettivät rakkauslomaa | MTV Uutiset



Somesuosikkien lemmenlomalla kipinöi: "Hannes lähti melko ryytyneenä kotiin" 0:34 Katso video: Hannes-poni kuulostaa hirmuliskolta, mutta tosiasiassa hän on aloittamassa lemmenpuuhia Jaanan kanssa. Julkaistu 20.06.2026 10:31 Teresia Jokela Erävekkulan maatilan rakkaustarinaa on seurattu somessa asti, kun shetlanninponit Jaana ja Hannes ovat viettäneet lemmenlomaa. Ensi kesänä Kuopion Hiltulanlahteen saadaankin mahdollisesti uusi varsa. Jaanalla ja Hanneksella ei ollut ehkä heilaa juhannuksena, mutta vipinää riitti juuri ennen keskikesän juhlaa. He ovat nimittäin tutustuneet toisiinsa jo tovin. Kuten monella alkuvaiheessa olevalla parilla, ensihetket ovat hieman tunnustelua, eikä Jaana ole heti lämmennyt umpirakastuneen Hanneksen yrityksille. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että mahdollisesti ensi vuonna tähän aikaan syntyy jälkeläinen. Jaana ja Hannes ovat shetlanninponeja, joiden omistajat Veera Suhonen ja Ville Väisänen tuumasivat alkuvuodesta, että perheenlisäys olisi toivottu käänne. Ponien tutustumista on seurattu Instagramissa saakka. – Ystäväni Villen Hannes-poni oli käymässä Lapinlahdelta täällä meillä lemmenlomalla neljä päivää. Hannes lähti tiistai-iltana melko ryytyneenä kotiin, Veera kertoo MTV Uutisille. 0:09 Hannes ei peitellyt innostumistaan Jaanasta.

Veera asuu perheensä kanssa Kuopion Hiltulanlahdessa maatilalla, jota kutsutaan Erävekkulaksi. Se on samalla hänen työpaikkansa, missä hän pitää erilaisia lasten- ja nuortenleirejä ja järjestää asiakkaiden toiveiden mukaisia eläintenhoitovierailuja.

Erävekkulassa on shetlanninponien ja hevosten lisäksi kolme kissaa, kanoja, muutama kani ja kolme suomenlammasta. Kaikkia eläimiä pääsee silittelemään ja ruokkimaan paikan päälle.

– Meillä järjestetään luonto- ja eläinavusteista toimintaa kiireettömästi asiakkaille, jotka tänne haluavat tulla rauhoittumaan ja hoitamaan eläimiä. Emme ole siis aivan perinteinen eläinpuisto. Täällä saa esittää toiveita, ja muita vieraita ei ole silloin paikalla, kun asiakas tulee vierailulle, Veera selventää.

Jaana (vas.) ja Hannes ovat tutustuneet toisiinsa tänä vuonna.Veera Suhosen kotialbumi

Aidatkaan eivät pidättele ponien rakkautta

Ponien tutustuminen alkoi jo muutama viikko sitten, kun Veera lähti Jaanan kanssa vierailulle Hanneksen luokse.

Hannes rakastui Jaanaan ensisilmäyksellä, ja halusi olla koko ajan tämän kanssa.

– Niinkin paljon, etteivät aidatkaan ole pysyneet ehjinä. Niitä on korjattu kymmeniä metrejä, Veera kertoo.

Toisella kyläilykerralla Hanneksen luona ponit viihtyivät aitauksessa yhdessä aluksi hyvin, kunnes kuului rysähdys.

– Jaana on kerran äkännyt, että tylsyyden koittaessa sähköaidoista pääsee myös läpi. Puoli tuntia Hanneksen kanssa tehtiin tuttavuutta, ja sitten Jaana paineli aidasta läpi. Se lähti moikkaamaan hevosia, Veera muistelee.

Aitaa kaatuu, kun Jaana-poni innostuu.Veera Suhosen kotialbumi

Kaikki muut Veeran hevoset ja ponit ymmärtävät, että sähköaidasta saa pienen sätkyn, mutta Jaanaa se ei ole koskaan kiinnostanut.

– Jaana ei välitä sähköiskuista lainkaan, joten meillä kotona on "Jaana-ponin kestävät" aidat. Lautaa on kymmenen sentin välein, sähköä ja lammasverkkoa ja kaikenlaista, että Jaana pysyy tarhassa ihan oman turvallisuutensakin vuoksi.

Siksi Veera ja Ville lopulta päättivät, että lemmenloma on syytä siirtää Erävekkulaan.

Veera ja Jaana-poni nauttivat keväästä.Veera Suhosen kotialbumi

Jaana on 4-vuotias ja Hannes 15 vuotta, mutta ikäero ei ole tutustumista haitannut. Jaana on päästänyt orin iholle, ja kaksikko on tykännyt toisistaan.

Noin kahden viikon kuluttua selviää, onko Jaana tiineenä.

Ilmassa kolmiodraaman tuntua

Erävekkulassa oli ilmassa kolmiodraaman aineksia, sillä Jaanan esittäessä vaikeasti tavoiteltavaa Keiju-ponitamma iski silmänsä Hannekseen.

– Ajattelin, että kyllä sekin voi varsan saada, kun meillä kerrankin on intoa puhkuva ori kylässä. Kysyin Villeltä ja hänen puolisoltaan Ninalta asiasta, sillä Keiju rakastui Hannekseen oitis.

Riemulla ei ollut rajaa, kun Hannes (vas.) ja Keiju tapasivat ensimmäisen kerran.Veera Suhosen kotialbumi

Näin ollen myös Keiju ja Hannes pääsivät tekemään lähempää tuttavuutta.

– Olemme kesäleiriläisten kanssa saaneet ihan autenttisen kokemuksen siitä, miten ponit lisääntyvät. Olemme käyneet hyviä ja opettavaisia keskusteluja, Veera naureskelee.

Töppöset kavioissa vanhainkotiin

Jaanasta on muodostunut suosikkiponi valtaosalle Erävekkulan asiakkaista.

– Se antaa lasten hoitaa, taluttaa ja ratsastaa. Keiju-poni taas on herkkä ja tunteellinen eläin, jolla on oma fanikuntansa. Mutta Jaana on monen suosikki, kun sille aina sattuu ja tapahtuu, ja se tulee tarhassa ensimmäisenä vastaan hörisemään ja juttelemaan.

Veera tekee poniensa kanssa vierailuja päivä- ja vanhainkoteihin, ja niitä voi tilata käymään erilaisiin tapahtumiin ja juhliin, kuten syntymäpäiville tai polttareihin.

– Ponit ovat tottuneet käymään välillä sisällä, ja ne hengailevat meilläkin kotona, joten voimme tehdä vierailuja myös muualle sisätiloihin.

Jaana tupsahtaa välillä keittiöön.Veera Suhosen kotialbumi

Vierailuja varten poneille laitetaan töppöset jalkaan, jotta kaviot eivät luista lattialla, eikä siihen tule jälkiä.

– Voimme tavata asiakkaita ulkona vaikka kahvihetken parissa tai mennä sisätiloihin esimerkiksi vanhainkotiin. Vierailu kestää usein 2–3 tuntia, Veera kertoo.

Keiju-poni tekee tuttavuutta Mainiokoti-palvelukodissa Kuopion Kallavedellä.Veera Suhosen kotialbumi

– Ikäihmiset silittelevät poneja, antavat kuivia ruispaloja ja muistelevat menneitä. Monen vanhuksen kotona on ollut hevosia. Muistot nousevat pintaan tuoksujen ja eläimen koskettamisen myötä, joten silittelyyn annetaan aina mahdollisuus niille, jotka sitä haluavat, Veera painottaa.

Päiväkotilasten riemu on niin ikään vertaansa vailla. Monet ihmettelevät, voiko poni todella tulla päiväkotiin.

– Ponin omistajana on todella antoisaa nähdä, minkä ilon ja kokemuksen eläimet voivat ihmisille tarjota, Veera kertoo.

Toivo-kissa saattaa myös olla ponien mukana vanhainkotivierailuilla.Veera Suhosen kotialbumi