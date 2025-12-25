



Lempi ja Lyyti pelastuivat uskomattomalla tavalla: "On hyvin todennäköistä, että niistä olisi tullut joulukinkkuja" 3:14 Tällaista leppoisaa elämää Lyyti ja Lempi saavat elää Eläinten Turvakoti Saparomäellä. VIdeo vuodelta 2024. Julkaistu 8 minuuttia sitten Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Alun perin joulukinkuiksi tarkoitetut possut Lempi ja Lyyti elävät nykyisin Saparomäellä. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024. Porvoossa sijaitsevalla Eläinten turvakoti Saparomäellä asustelevat possusiskokset Lempi ja Lyyti saavat elää ilman pelkoa siitä, että ne koskaan joutuisivat joulukinkuiksi. – Ne ovat tosi aktiivisia kavereita, Saparomäen perustaja Eveliina Lundqvist kuvailee siskoskaksikkoa. Alkujaan Lempi ja Lyyti kuitenkin syntyivät toukokuussa 2022 tuotantotilalle, jossa niiden kohtalona olisi ollut tulla teurastetuiksi puolen vuoden iässä. – On hyvin todennäköistä, että niistä olisi tullut joulukinkkuja, Lundqvist arvelee. Kesken tilateurastamon kuljetuksen kohti jatkokasvattamoa ne kuitenkin tippuivat kuuden muun possun kanssa kyydistä ja pelastuivat kuin ihmeen kaupalla. – Niillä kävi ihan älyttömän hyvä tuuri, Lundqvist toteaa. Lue myös:

Vapaus koitti

Tienpientareelta löytyneet porsaat saivat osakseen sen verran huomiota, että ihmisillä heräsi auttamisenhalu. Possut haluttiin pelastaa. Niinpä Lyyti ja Lempi muuttivat Saparomäelle kahden kuukauden ikäisinä pieninä porsaina elokuussa 2022.

– Silloin oli vielä kesä. Ne nauttivat mutakylvyistä ja juoksivat ympäri metsää, Lundqvist muistelee kaksikon ensimmäisiä kosketuksia elämään vapaina possuina.

Eläinten turvakodeissa eläinten arvoa ei mitata niiden tuottavuudella. Ei siis ole väliä, paljonko ne tuottavat maitoa, munivat, tai kuinka nopeasti niiden lihakset ja massa kasvaa.

– Ne tykkäävät nukkua yhdessä kylki kyljessä ja puuhailla yhdessä kaikenlaista. Toki ne välillä myös nahistelevat keskenään, Lundqvist kuvailee Lempin ja Lyytin ystävyyttä.

Siskosten ei koskaan tarvitse pelätä sitä, että ne erotettaisiin toisistaan. Ne saavat Saparomäellä mennä ulos aina halutessaan, sekä nukkua ja tonkia pehmeässä olkipedissä keskenään samassa possulassa asuvan Paavo-possun valvovan katseen alla.

– Ne saavat elää sellaista elämää kuin possun kuuluisikin elää, Lundqvist kertoo.

Jalostettu kasvamaan liian isoiksi?

Koska sikoja kasvatetaan usein pelkästään niiden lihan takia, Lempi ja Lyytikin on jalostettu kasvamaan hyvin nopeasti hyvin suuriksi.

20-kiloisina neitokaisina Saparomäelle saapuneet Lempi ja Lyyti painavat nykyisin ainakin 350 kiloa.

– Jos terveyttä riittää, niin Lempin ja Lyytin tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä, Lundqvist toteaa.

Kovimmillaan Lempi ja Lyyti kasvoivat jopa kilon tahtia päivässä. Sen takia niiden nivelten ja jalkojen kantokykyä seurataan Saparomäellä tarkkaan.

– On hyvin todennäköistä, että niille tulee jossain vaiheessa nivelongelmia, Lundqvist arvelee.

Sen takia kaksikon ei anneta lihoa liikaa, jotta nivelrasitus saataisiin pidettyä pienenä.

Katso yllä olevalta videolta, millaista Lempin ja Lyytin elämä on Saparomäellä!

