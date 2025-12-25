Alun perin joulukinkuiksi tarkoitetut possut Lempi ja Lyyti elävät nykyisin Saparomäellä.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran joulukuussa 2024.
Porvoossa sijaitsevalla Eläinten turvakoti Saparomäellä asustelevat possusiskokset Lempi ja Lyyti saavat elää ilman pelkoa siitä, että ne koskaan joutuisivat joulukinkuiksi.
– Ne ovat tosi aktiivisia kavereita, Saparomäen perustaja Eveliina Lundqvist kuvailee siskoskaksikkoa.
Alkujaan Lempi ja Lyyti kuitenkin syntyivät toukokuussa 2022 tuotantotilalle, jossa niiden kohtalona olisi ollut tulla teurastetuiksi puolen vuoden iässä.
– On hyvin todennäköistä, että niistä olisi tullut joulukinkkuja, Lundqvist arvelee.
Kesken tilateurastamon kuljetuksen kohti jatkokasvattamoa ne kuitenkin tippuivat kuuden muun possun kanssa kyydistä ja pelastuivat kuin ihmeen kaupalla.
– Niillä kävi ihan älyttömän hyvä tuuri, Lundqvist toteaa.