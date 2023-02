Somekiusaaminen on pahimmillaan todella raakaa – saattaa täyttää jopa rikoksen tunnusmerkit

Moni sosiaalisen median käyttäjä on saanut osakseen ikäviä kommentteja ja jopa kiusaamista. Somekiusaamista vastaan on nyt käynnistetty somevaikuttajien toimesta kampanja ja aihetunnisteella kerrosäkin löytyy muun muassa Instagramista somevaikuttajien julkistamia, itseensä kohdistuneita kiusaamisviestejä.

Rikosuhripäivystyksen verkkotyön koordinaattori Jenni Kreivi kertoo, että ilmiönä somekiusaaminen on hyvin laaja.

– Kaikki kiusaavat ja kaikki joutuvat valitettavasti uhriksi. Tietysti nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja tämä on nuorten parissa hyvin tyypillistä, Kreivi sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Millaista kiusaaminen konkreettisesti on ja millaisia toimia uhrin kannattaa tehdä joutuessaan kiusatuksi?

"Äidit haukkuvat toisia äitejä todella paljon"

– Ihan laidasta laitaan: nousee ulkonäöstä, pukeutuu väärin, on väärän kokoinen. Mutta sitten tulee myös, että "sä olet tosi idiootti, sun ei kuuluis elää" ja ihan tappouhkauksia, Puhakka paljastaa.

Viimeisen vuoden aikana Puhakka on huomannut tultuaan itse äidiksi, että varsinkin äidit osaavat olla sosiaalisessa mediassa erityisen ikäviä toisiaan kohtaan.

Itselleen on hyvä kerätä todistusaineistoa

Rikosuhripäivystyksessä käydään läpi, mitä kyseisessä tapauksessa on oikein tapahtunut, jonka perusteella päivystäjät arvioivat, millaisia toimia kannattaa lähteä tekemään.

– Rikosilmoituksen tekeminen on aika yleinen toimi, mutta totta kai me ohjeistamme esimerkiksi ottamaan näyttökuvia tapahtuneesta talteen, Kreivi kertoo.

Vaikka tapauksesta ei olisikaan aluksi edes tekemässä rikosilmoitusta, ikinä ei tiedä, mihin kiusaaminen on etenemässä ja alkaako siinä olla esimerkiksi vainoamisen merkkejä, kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Todistusaineistoa onkin hyvä kerätä itselleen esimerkiksi juuri näyttökuvien muodossa.

Onko realistista odottaa, ettei julkisessa työssä saisi ikäviä kommentteja?

Puhakka kuitenkin kokee, että somekiusaaminen on räjähtänyt viime aikoina käsiin.

– Puhutaan mistä tahansa muusta työpaikasta, niin työpaikkakiusaaminen ja koulukiusaaminen on kielletty ja siihen puututaan todella herkästi. Some on minun työpaikkani, Puhakka toteaa.