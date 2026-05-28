Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä on tuonut laittomasti Suomeen miljoonia savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa.
Tulli kertoo ottaneensa haltuun noin viisi miljoonaa savuketta. Virosta Suomeen tuotuja savukkeita epäillään olevan kaikkiaan lähes kahdeksan miljoonaa.
Toiminnalla on Tullin mukaan vältelty veroja yli 3,2 miljoonan euron edestä.
Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.