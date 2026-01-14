John Higgins otti 6–2 voiton Barry Hawkinsista snookerin Masters-turnauksen avauskierroksella tiistaina. Nelinkertainen maailmanmestari ehti myös naljailla vastustajalleen.

Higgins oli pussittamassa pistesarjaa ja oli jo varmistanut 2. erän voiton, kun areenalla alkoi vinkua korkea, häiritsevä ääni.

– Avasitko kukkaroasi Barry, kun täällä alkoi hälyttää, kokenut Higgins kuittaili hymyssä suin pistetehtailua tuoliltaan seuranneelle Hawkinsille.

TNT Sportsin selostaja Phil Studd yllättyi kommentista.

– Tuo on aika tylyä, eikö vain? Studd totesi lähetyksessä.

Videon tilanteesta voit katsoa tästä linkistä.

Skotlantilainen Higgins teki ottelussa kuusi yli 50 pisteen sarjaa ja eteni helposti arvostetun kutsuturnauksen puolivälieriin. Siellä hän kohtaa hallitsevan maailmanmestarin, kiinalaisen Zhao Xintongin.

Tiistain toisessa ottelussa Kyren Wilson kukisti Si Jiahuin erin 6–2.