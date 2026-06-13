Tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeän AMOC-merivirran heikkenemisestä on saatu uutta todistusaineistoa.
Pohjois-Atlantilla, Islannin ja Grönlannin eteläpuolella on käynnissä erikoinen tilanne: Samaan aikaan, kun maailman merien lämpötilat ovat yleisesti nousussa, niin kyseinen laaja merialue on jostain syystä kylmenemässä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan kyseessä on pahaenteinen merkki siitä, että maapallo on syöksymässä kohti huolestuttavaa ilmastonmuutoksen käännekohtaa. Tutkimuksesta uutisoi uutiskanava CNN.
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"Kylmäksi läiskäksi" kutsuttu merialue on jäähtynyt lähes yhden asteen verran vuodesta 1900 lähtien. Tutkimuksessa tutkijat ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että ilmiön syynä on lämpöä siirtävien kriittisten merivirtojen heikkeneminen.
Pohjois-Atlantilla sijaitseva meren kylmä alue huolestuttaa tutkijoita. Kyseessä on laaja alue Islannin ja Grönlannin eteläpuolella. Kuva: Copernicus Climate Change Service, 2023Copernicus Climate Change Service, 2023
Atlantin AMOC-virtaus kuljettaa lämmintä merivettä trooppisilta alueilta pohjoiselle pallonpuoliskolle. Siellä se jäähtyy, vajoaa ja virtaa takaisin etelään.