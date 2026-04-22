Supertähti Ronnie O'Sullivan avasi snookerin MM-kisat erittäin vakuuttavasti.

O'Sullivan kuritti avauskierroksen kiinalaisvastustajansa He Guoqiangin murskaerin 10–2.

Ottelu eteni täysin brittilegendan komennossa. Hän vei ottelun 5–0-tilanteeseen, ennen kuin He nappasi kaksi eräpistettään.

Seitsenkertaisen MM-voittajan O'Sullivanin seuraava ottelu on todellinen lajimammuttien taisto. Vastaan toisella kierroksella asettuu neljä MM-titteliä urallaan voittanut legenda John Higgins.

MM-turnaus pelataan Englannissa Sheffieldissä.