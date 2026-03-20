– HPK:lla Kim Saarinen häkissä. Ihan timanttinen jätkä. Hän on se avain, Kivi linjaa.
JYP ei tasapainossa
JYPin ja Pelicansin välisestä sarjasta Kivi ennakoi huomattavasti tasaisempaa. JYPin tilanne ei asiantuntijan mukaan ole täysin stabiili, ja sen oma pää on vuotanut. Lisäksi loukkaantumistilanne on aiheuttanut huolta.
Pelicansilla puolestaan hyökkäyspeli on ollut unista läpi kauden. Sen aseina ovatkin huippuvahti Patrik Bartosak ja kaudella ajoittain nähty tiivis puolustus.
– JYP aivan pienen pieni ennakkosuosikki minun silmissäni, Kivi linjaa.
KalPa aloittaa tuplakotipeleillä
KalPan ja HIFK:n välinen sarja alkaa poikkeuksellisesti kahdella ottelulla Kuopiossa helsinkiläisten kotihallin varausten takia.
HIFK vei runkosarjakohtaamiset 3–1, mutta Kivi kääntää sarjan ennakolta niukasti KalPalle.
– Veikkaan, että liikkuvuus voittaa, kun IFK on edelleen vähän verkkainen. Maalivahtiosastolla ei ole kummallakaan etua, joten kenttäpeli tulee ratkaisemaan.
Rimpinen ollut tulikuuma
Neljännessä parissa kahdeksanneksi sijoittuneen Ässien ja pykälää alempana olleen Kiekko-Espoon välillä on erikoinen lähtökohta: Ässät hävisi joukkueiden kaikki neljä runkosarjakohtaamista.
Kivi kuitenkin huomauttaa, että viimeisin näistä reilu viikko sitten oli Ässien hallintaa 0–4-tappiosta huolimatta.
– Kiekko-Espoon maalivahti Petteri Rimpinen ja aika vahva runko vastaan Ässien ylivoima, joka oli runkosarjan kolmanneksi parasta, ja viimeisessä kymmenessä pelissä 36-prosenttista, mikä on ihan häikäisevä lukema. Lisäksi Ässillä oli runkosarjan paras alivoima, Kivi luettelee.
– Minulla on pieni tuntuma siitä, että Ässät pääsisi lähelle sitä syksyn peliään, koska nyt siitä on ollut pieniä merkkejä. Sen takia (sarja) porilaisille, Kivi summaa ennakkonsa.